Za násilná přepadení seniorů padly mnohaleté tresty. Jedna loupež skončila vraždou

Jeden výjimečný a dva mnohaleté tresty potvrdil Nejvyšší soud pro muže, kteří na konci roku 2015 přepadli dva seniory a jednoho z nich zavraždili. Výjimečný trest 23 let vězení si odpyká Michal Cvan. Komplice Simona Baiera a Jozefa Minára poslal soudce do vězení na 18 let. Dovolání obžalovaných soud zamítl.