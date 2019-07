Za trýznivou vraždu seniora poslal soud tři dívky na 15 a 7,5 roku do vězení

Pražský městský soud poslal na patnáct let do vězení devatenáctiletou Andreu Hrubou za brutální vraždu seniora v pražských Letňanech. Další dvě dívky ve věku 18 a 17 let potrestal odnětím svobody v délce 7,5 roku. Synovi zavražděného musí obžalované zaplatit půl milionu korun jako náhradu nemajetkové újmy. Hrubá se má navíc podrobit ústavnímu léčení kvůli drogám a alkoholu. Verdikt, podle nějž se dívky kromě vraždy dopustily i obecného ohrožení, zatím není pravomocný.