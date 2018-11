Sucho dopadá na výlov. Největší moravský rybník Nesyt se vypouštět nebude

„Je sice zima, ale zahříváme se prací a mládím a láskou k rybám,“ svěřil se jeden z rybářů. Většina rybníků má už výlov za sebou. Ten největší na Moravě, Nesyt, se ho ale letos nakonec nedočká. A to kvůli suchu a nedostatku vody, v létě v něm uhynulo přes 100 tun ryb.

Nahnat ryby do sítě, vylovit a roztřídit podle hmotnosti a druhu je úkolem skupiny rybářů a brigádníků. Ať už v pramicích nebo na prknech lovicího zařízení, všichni jsou mokří. I když je jen pár stupňů nad nulou.

Škodu rybářská společnost vyčíslila na více než 5 milionů korun. „Kdybychom v letošním roce vodu vypustili, tak by mohl být v příštím roce rybník Nesyt úplně na suchu,“ vysvětlil jednatel Rybářství Hodonín Alois Kopečný.

Kolik ryb následky sucha přežilo, se proto nedozví. Jinak je tomu třeba na Vysočině. I přes nepřízeň počasí je v rybníku Netušil podle vedoucího rybářského střediska zhruba o 10 procent ryb více než loni. Termín výlovu se ale musel posunout o 14 dní.

Končí sezóna výlovů ryb 🐟Jeden z posledních byl dnes rybník Netušil u Náměšti nad Oslavou. A co největší moravský rybník? Na Nesytu se nakonec lovit nebude. Takže se ani nezjistí, kolik ryb po letní katastrofě přežilo. #nesyt #vylov

Problémem je málo vody

„Je to výjimečné, protože teď řešíme nedostatek vody v rybnících, takže jsme potřebovali dostat co největší množství vody z rybníka Netušil do rybníka Rathan, proto byl termín výlovu posunutý,“ uvedl vedoucí střediska Náměšť nad Oslavou Ladislav Bazala.

Podle něj tvoří 95 procent vylovených ryb kapři. Sem tam se objeví plevelné ryby, candáti, ale i vzácné kousky, jako třeba zlatý sumec. „Ty vytříděné se kupují jednotlivě, candát se většinou nasadí na rybníky, sumci obvykle jdou na prodej,“ řekl rybář Zdeněk Král.

Vylovené ryby přečkají do prodeje v nádržích. Jejich cena se oproti loňskému roku zvýší o pět korun na kilo živé váhy.