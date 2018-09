Kaplička, rybník, nepoužívaná telefonní budka. Prokopov jako obec s největší nezaměstnaností nevypadá

Uprostřed obce s 54 domy stojí obecní úřad. Dvůr mezi úřadem a kulturním domem dláždí skupina dělníků. Z Prokopova nejsou. Na dotaz, zda by se nenašel někdo z místních, kdo by práci zastal, se nezávislý starosta František Kašík usměje. „Takoví by byli, ale radši jsem to svěřil firmě, kde chlapi umí.“

O tom, že je Prokopov první v nezaměstnanosti, se dozvěděl až z médií. „Dnes je spousta volných míst v živočišné výrobě v okolí. Lidé ale nemají zájem a nejsou ochotní tuto těžkou a časově náročnou práci dělat. Myslím si, že kdyby chtěl kdokoliv z naší obce za každou cenu pracovat, tak si práci najde,“ dodává Kašík.

Jednota, autoopravna a dvě místa zřizovaná obcí. Více práce v Prokopově není

Přímo ve vsi mnoho pracovních míst není. Prodejna nábytku skončila, zemědělské družstvo, které v minulosti zaměstnávalo 50 lidí, dlouhá léta nefunguje. V roce 1972 se místní družstvo sloučilo s jiným a pracovních míst ubylo. Obec proto poskytla bývalou školu Bednářskému a včelařskému družstvu. „Vyráběli zde škopky, bedýnky a různé dřevařské výrobky. Ale po roce 1989 odešli,“ vzpomíná kronikář a bývalý místostarosta Ladislav Nevrkla z domu číslo 1. Mramorová pamětní deska na zdi připomíná jeho otce Jana, odbojáře druhé světové války.