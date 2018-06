Výstava dopravních piktogramů v ulicích. Sociolog si utahuje z všudypřítomného nepřehledného značení

Publicista a sociolog dnes ve svém volném čase vyráží do ulic, podobná místa fotí a vkládá do alba s názvem Konceptuální výstava piktogramů na brněnských chodnících. „Žiju v centru Brna, pohybuju se tady, chodím tudy do práce, vodím tudy děti do školky. Značek začalo postupně přibývat, takže jsem si všímal té absurdity, kterou to vytváří ve veřejném prostoru,“ vysvětlil Biler.

Do hledáčku jeho fotoaparátu se dostaly hlavně lokality, kde je podle něj značek zbytečně mnoho. Místo aby lidem s orientací pomáhaly, spíše škodí. Příkladem může být 150 metrů dlouhá ulice Marešova. Na ní dnes Stanislav Biler napočítal dvě desítky plechových cedulí.

Kde je ulice Údolní? Podle Stanislava Bilera z Brna je to z této značky téměř nemožné poznat. Podobné plechové cedule fotí po celém Brně a fotky dává na Facebook. Jeho album už nasdílelo přes 230 lidí. pic.twitter.com/q19ZI7BjzG — Barbora Blažková (@Blazkova_CT) June 26, 2018

A nejde jen o místa přeplněná značkami, ale také o jednotlivé cedule, které jsou zmatečné sami o sobě. „Z cedule není vůbec jasné, kde ta ulice Údolní vlastně je. Značka evokuje, že ulice Údolní je uzavřená celá, což je nesmysl, je uzavřená jenom ta pravá část,“ řekl Biler.

Jeho facebookové album nasdílelo přes 230 lidí. A nezůstává bez komentářů.