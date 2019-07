Měsíc od zpoplatnění vjezdu autobusů do Českého Krumlova. Denně padají pokuty, cestovky i hotely systém obcházejí

„Myslím, že se nám to daří kontrolovat. Upřeli jsme na to pozornost městské policie. Snažíme se zatím pokuty nedávat tak vysoké a s řidiči se dohodnout. Na oznamovacích serverech máme tak čtyři až pět autobusů denně, kdy řidiči zaparkovali špatně,“ řekl starosta města Dalibor Carda.

Stejný problém s novým systémem mají i některé cestovní kanceláře. Podle jednatele cestovní kanceláře CK Intertrans Kamila Jíši samotný poplatek podnikání nevadí, problém je podle něj v tom, že své klienty nemůže vysadit před hotelem. „O parkování mi nejde, to si skupina připlatí, jde mi o to, odkud půjdou s taškami klienti pěšky do recepce. Varianta taxi asi není reálná, možná nějaký hotelový transit anebo zajistit ubytování mimo Krumlov,“ vysvětluje Jíša.

„My jsme to přinesli na dopravní komisi a budeme se tím zabývat. Jsou to problémy, které člověk nedokáže ani stoprocentně domyslet při rozjezdu systému,“ doplnil starosta města Carda. Podle něj ale zodpovědnost za přepravu svých hostů nese hotel. „Lidé musí chodit pěšky. Hotel by měl zařídit přepravu bagáže, ostatně stejně, jak to dělají hotely v centru,“ řekl Carda.

Cestovní kanceláře a řidiči autobusů v Českém Krumlově musí platit za vjezd do města od 1. června 2019. Turisty povinně vysadí a naloží na jednom ze dvou parkovišť. Za příjezd a odjezd z takzvaného bus stopu platí každý autobus 1250 korun.