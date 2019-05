Jak splavná bude Vltava? Povodí tlačí na prohloubení plavební komory Kořensko

Na řekách v Česku už se naplno rozběhla plavební sezona. Na Vltavě se to týká úseku z Českých Budějovic po Orlickou přehradu. Ve skutečnosti však ani lodě, které by tam plout mohly, pořád nemají garanci, že celý tento úsek v jeho plné délce proplují. Opakovat se totiž může situace z předchozích let, kdy nedostatek vody uzavřel plavební komoru Kořensko.