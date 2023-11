Obyvatelé Čimelic vzpomínali na Karla Schwarzenberga při bohoslužbě v místním kostele

Schwarzenberg strávil velkou část dětství nejen v Čimelicích, ale také na nedalekém zámku Orlík. Finančně přispěl na řadu projektů v tomto regionu. Mimo jiné věnoval peníze i na opravu kostela, v němž se dnes mše konala. Lidé, kteří se přišli se Schwarzenbergem rozloučit, se mohli podepsat do kondolenční knihy umístěné při vstupu do kostela.

Jeho zbožnost byla nenápadná

„Přijímal, že i pro dobrou věc se musí něco protrpět. A nelekal se, když se něco hned nepovedlo. Jako chlapec a dítě sem chodil s rodiči a sdílel bolesti a radosti,“ řekl farář. Dodal, že Schwarzenberg byl velmi zásadový a silný člověk. Připomněl pár let starou historku, kdy se setkali v Čimelicích na dětském koncertu. „Bavili jsme se spolu a on mi řekl: ‚Pane faráři, já jsem hluchý jako poleno.‘ On z toho koncertu skoro nic neslyšel a neměl. Ale šlo mu o tu společnost a setkání,“ vzpomněl Hemala.

Schwarzenberg o sobě kdysi prohlásil, že je mizerný křesťan, ale obstojný katolík. Podle faráře měl přístup k víře skutečně specifický, ale zároveň následováníhodný. „Nebyl bigotní katolík. Jeho zbožnost byla nenápadná, nedával ji nějak na odiv. Jeho bratr mi vysvětloval, že nechodí do kostela, protože musí v noci do lesa na čekanou, a proto nemůže ráno chodit do kostela, protože to je na něj brzy. Ale to nevylučuje, že se uvnitř sebe dokázal soustředit na tichou modlitbu a z toho nitra pak vycházely zásady, s nimiž vynikal ve společnosti,“ řekl po mši Hemala.