Mezi dětmi na Kutnohorsku se šířila nevhodná videa. Na skupinu v aplikaci WhatsApp upozornili rodiče

„Moje kamarádka byla přidána do té skupiny a břečela, protože tam viděla nějaké hnusné věci. Já jsem si dnes kontrolovala telefon, jestli tam nejsem přidaná, ale nejsem,“ popsala jedna z žaček.

Skupina na chatu WhatsApp vyzývá své členy, aby přidávali co nejvíce kamarádů a pokořili tak pomyslný rekord. To, co začalo jako nevinná hra, se ale změnilo ve sdílení pornografie a brutálních videí.

Nevhodný obsah se šířil hlavně mezi dětmi na Kutnohorsku. Základní školu Žižkov v Kutné Hoře na to upozornil jeden z rodičů. „Rozeslali jsme e-mail všem rodičům našich dětí a požádali je, aby s dětmi probrali, jestli mají takovou skupinu na WhatsAppu. V případě, že ano, aby jim pomohli z ní vystoupit. Událost jsme nahlásili policii,“ uvedla zástupkyně ředitelky školy Monika Klečková.

Přidat se mohl prakticky kdokoliv

Doporučení mířilo i za samotnými žáky. Učitelé jim vysvětlili, že na to, aby mohli být přidáni do skupiny, aniž by o tom věděli, stačí znát jejich telefonní číslo. Dětem pedagogové doporučili, aby skupinu opustily.