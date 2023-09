Metro C bude mít o víkendu výluku. Z Holešovic na Nové Město pojedou náhradní tramvaje

Linka 36 bude jezdit z Nádraží Holešovice na Zvonařku. Část spojů bude ovšem začínat již na zastávce Sídliště Ďáblice a na Nádraží Holešovice zastaví v Partyzánské ulici, zatímco část přijede jako linka 12 z Barrandova a na Nádraží Holešovice zastaví v Plynární ulici, kde se změní číslo tramvaje na 36. Linka 36, respektive vazba linek 12 a 36 obslouží stanice metra C Nádraží Holešovice, Vltavská a I. P. Pavlova a nepřímo také Florenc – prostřednictvím zastávky Těšnov.

Vyloučený úsek metra musí cestující objet povrchovou dopravou. Jako náhradu zavede dopravní podnik linky XC a 36. Linka XC bude jezdit z Výstaviště do zastávky Hlavní nádraží, kde bude končit na kusé koleji v Opletalově ulici. Obslouží stanice metra Vltavská, Hlavní nádraží a nepřímo také Florenc – prostřednictvím zastávky Těšnov.

Provoz náhradních tramvajových linek omezí provoz dvou běžných linek. Tramvaje číslo 12 nebudou o víkendu zajíždět do smyčky Výstaviště, protože pojedou již z Nádraží Holešovice jako linka 36 a budou pokračovat dále do centra Prahy. Linka 10, která kvůli jiné výluce končí dočasně na Zvonařce, bude z Bruselské odkloněna do zastávky Náměstí Bratří Synků, aby uvolnila trianglovou konečnou Zvonařka – v Praze unikátní – náhradní lince 36.

Výluky metra C vyhlašuje dopravní podnik opakovaně od loňského jara kvůli rekonstrukci stanice Florenc. Opravuje především stropní desku, práce zaberou ještě příští tři roky – hotové mají být do konce roku 2026. Naposledy byl kvůli tomu přerušen provoz metra koncem července.