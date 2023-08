Vrchní soud zrušil tresty za únos ženy z Kroměříže, případ se vrací do Zlína

Část trestu si odpykal nevinný

Za loupež, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a krádež hrozilo mužům původně osm až patnáct let vězení. Krajský soud ve Zlíně ale změnil kvalifikaci z loupeže na vydírání a omezování osobní svobody s horní sazbou dvanáct let vězení.

Státní zástupce Salvetovi navrhoval deset až jedenáct let, Lorencovi devět až deset let a Steidlovi osm až devět let vězení. V případě Faltýnka a Zavadila navrhoval uložit tříleté podmíněné tresty se zkušební dobou pěti let.

Krajský soud v případu poprvé rozhodoval už v roce 2016. Za únos byl odsouzen k deseti letům vězení Michal Šnajdr, část trestu si odpykal. Později vyšlo najevo, že ve vztahu k němu se stal justiční omyl. Zjistilo se totiž, že Šnajdr se na únosu nijak nepodílel a byl odsouzen neprávem. Krajský soud tak případ znovu otevřel v únoru 2019, loni v červnu pak udělil trojici nově obžalovaných podmíněné tresty.