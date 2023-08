Letošní fáze oprav Barrandovského mostu skončí 3. září, příští týden ho čekají zatěžovací zkoušky

Silničáři zahájili letošní opravy 15. května. Zahrnují práce v levé polovině jižního mostu ve směru ze Smíchova do Braníku a na rampě z ulice K Barrandovu. Potrvají do konce prázdnin. „Druhá etapa opravy mostu jde do finále, jedná se o nejobtížnější část rekonstrukce tohoto mostu. Tuto stavbu se podaří dokončit podle plánu, tedy do konce prázdnin, tedy do 3. září,“ řekl Hřib. Podle Richtera a Řediny při letošních opravách nebyly žádné vážné komplikace, které by práce zpozdily a prodloužily. „Uplatnili jsme a zúročili všechny zkušenosti z první etapy,“ podotkl Ředina. Potíž se objevila na rampě z Barrandova při odbourání kotevních čel. „Zjistili jsme, že tam je mnohem více kotev, než bylo známo z dokumentace, a byl tam tedy zvýšený rozsah prací, kdy místo původních osmi kotev jich tam bylo kolem třiceti. Všechny tyto předpínací kabely se musely doinjekovat a kotevní čela zasanovat, zabetonovat,“ popsal Ředina. V uplynulých týdnech silničáři na mostě a rampě již položili vyrovnávací vrstvu ze speciálního betonu a hydroizolaci, udělali betonové římsy, namontovali sloupky pro svodidla, namontovali zábradlí a nerezový odvodňovací systém. „V současné době pokládáme asfaltové vrstvy a zrovna dnes (ve středu, pozn. red.) probíhá pokládka poslední asfaltové vrstvy, takzvaného obrusu,“ nastínil Ředina.

Uzavírka ze Smíchova do Braníku V příštím týdnu se v noci z 30. na 31. srpna a z 31. srpna na 1. září uskuteční zatěžovací zkoušky a bude zcela uzavřena část ve směru ze Smíchova do Braníku a společně s tím nájezd z Barrandova a ze Strakonické a sjezd do Modřan. Ve směru do Braníka tak budou moci auta jezdit jen jedním pruhem vedeným v protisměru, kterým jezdí již nyní. Při zkoušce na most najede šest nákladních aut, kdy každé bude vážit 48 tun, a silničáři tím ověří předpokládané vlastnosti mostu. Po skončení všech prací a zprovoznění mostu 3. září budou dělníci v následujících čtrnácti dnech dělat drobné práce na předpolích Barrandovského mostu. „Tak, jak byly potřebné přípravné práce, tak budou potřeba také dokončovací,“ řekl Richter. Omezen bude provoz v jednom jízdním pruhu ve směru do Braníku.

