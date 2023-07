Při průjezdu Zlínem se řidiči zdrží desítky minut. Začala oprava třídy Tomáše Bati

Silnice I/49 se bude opravovat v úseku od křižovatky třídy Tomáše Bati s Antonínovou ulicí po křižovatku Štefánikovy ulice a ulice Osvoboditelů. Práce mají probíhat v několika etapách za částečných uzavírek, kdy bude doprava včetně MHD přesunuta do pravého nebo levého jízdního pruhu.

První etapa začala právě v pondělí 10. července. Řidiči to okamžitě pocítili, protože svedení dopravy do jednoho pruhu prodloužilo průjezd krajským městem o desítky minut, uvedl na Twitteru redaktor ČT Josef Kvasnička. V první etapě, která bude probíhat do 14. července, bude MHD jezdit ještě bez omezení.



Zlín prožívá jeden z nejhorších dopravních kolapsů za poslední léta. Oprava povrchu třídy Tomáše Bati svádí dopravu do jednoho pruhu. Průjezd krajským městem zabere desítky minut. pic.twitter.com/pEUhm4mzMl — Josef Kvasnička (@Kvasnicka_CT) July 10, 2023

Od 15. do 20. července se bude pracovat v pravém jízdním pruhu ve směru jízdy na náměstí Práce, doprava tak bude svedena do levého pruhu. Zastávka MHD Poliklinika se přesune na provizorní stanoviště před křižovatkou s ulicí Šedesátá. „Autobusy linky 38, které vyjíždějí z Šedesáté ulice, projedou nejdříve přes obratiště Antonínova, aby se také dostaly k provizorní zastávce Poliklinika,“ nastínil vedoucí dispečer DSZO Jan Tesař.

Od 21. července se silničáři posunou do druhé etapy, úseku od křižovatky ulic Štefánikova a Březnická po křižovatku ulic Štefánikova a Gahurova. Zastávka Náměstí Práce zůstane v provozu, vozidla ale nebudou moci odbočovat ze Štefánikovy ulice do Gahurovy směrem na sídliště Jižní Svahy. „Trolejbusy na Jižní Svahy, tedy linky 6, 10 a 14, proto budeme posílat zajížďkou kolem kostela. Na zastávkách Školní a Náměstí Míru zastavovat nebudou,“ uvedl Tesař.

Spoje na sebe nebudou čekat, jízda MHD se tak může protáhnout

Od 26. do 30. července se bude ve stejném úseku opravovat pravý jízdní pruh a záliv zastávky Náměstí Práce. Zastávka se posune o desítky metrů. „V této době budou na zastávce Náměstí Práce zrušeny všechny garantované přestupy. Vozidla MHD zde na sebe z prostorových důvodů nebudou moci čekat,“ uvedl dispečer.

Od 31. července by se měli silničáři přesunout do úseku od křižovatky ulic Štefánikova a Gahurova po křižovatku s ulicí Osvoboditelů, do 5. srpna se bude pracovat v levém a středním jízdním pruhu a zastávka Školní bude v provozu bez omezení.