V Roudnici vzniklo přístaviště pro turisty, pojme až patnáct malých plavidel

„Přístaviště v Roudnici je již osmým veřejným přístavištěm, které jsme letos otevřeli,“ uvedl ředitel ŘVC Lubomír Fojtů. Na labské vodní cestě je tím pádem podle něj desítka veřejných přístavišť a měla by přibýt ještě další. Konkrétně se otevřou v Ústí nad Labem-Brné, ve Štětí, Poděbradech a Kolíně. „Vzniká tak souvislá řada veřejných přístavišť vytvářející spolehlivé zázemí pro volný čas strávený putováním po vodní cestě a poznáváním okolí,“ dodal.

Nový roudnický veřejný přístav vznikl v lokalitě Bezděkov nedaleko centra města. Tvoří ho molo dlouhé 75 metrů. U osmi šikmých výložníků může kotvit až patnáct lodí o délce do dvaceti metrů. Turisté mohou se svými loděmi v Roudnici pobýt maximálně 48 hodin, přičemž stání je zdarma. Za poplatek je čerpání elektřiny, případně doplnění vody z odběrných sloupků.

Přibude servisní stanoviště

Servisní stanoviště, které bude dalších 250 metrů po proudu, ještě vzniká, hotové by mělo být do konce roku. „Tento týden aktuálně probíhá beranění štětovnic tvořících vlastní molo vybíhající do řeky, kde budou osazeny jednotlivé připojovací hadice na tankování pohonných hmot a odčerpávání odpadních vod z lodí,“ přiblížil práce Bukovský.

Stavba bude pokračovat dokončováním betonových konstrukcí mola i opěrné zdi na břehu, za kterou vyroste zázemí centra s podzemními nádržemi.

Podobná servisní stanoviště jsou v Česku zatím jen dvě, a to v Hluboké nad Vltavou a ve Veselí nad Moravou na Baťově kanále. V Praze je v provozu ještě servisní plavidlo, které ale podle Bukovského dosluhuje a Ředitelství vodních cest ho plánuje nahradit. Podobná plavidla by měla v budoucnu poskytovat služby také na slapské a orlické přehradě.