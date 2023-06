Po téměř dvou letech skončila uzavírka mezi Dobrou Vodou a Českými Budějovicemi

Termín otevření propojení mezi Dobrou Vodou a Českými Budějovicemi se dvakrát posunul. Původně měla uzavírka trvat rok a skončit loni v létě. Následně Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) uvedlo, že se práce protáhnou do letošního jara. Nakonec však trvaly až do teď.

Komplikace způsobila stavba tunelu Pohůrka na obchvatu Českých Budějovic, který bude součástí dálnice D3. Obchvat bude hotový do konce roku 2024, fungovat by měl od ledna 2025. Stát zprovozní oba úseky najednou. Obchvat bude mít dvě části: úsek Hodějovice–Třebonín dlouhý 12,5 kilometru, kde byly původní náklady sedm miliard korun, a 7,2 kilometru dlouhý úsek Úsilné – Staré Hodějovice za 5,28 miliardy.

Další úseky

ŘSD pracuje i na jiných úsecích D3 ve směru z Českých Budějovic k hranici s Rakouskem. Loni v únoru začalo stavět část mezi Třebonínem a Kaplicí za 1,87 miliardy korun bez DPH a úsek dlouhý 8,6 kilometru chce zprovoznit koncem roku 2024. Stavba navazuje na budovaný dálniční obchvat Českých Budějovic.

V provozu je nyní sedmdesát kilometrů D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celá D3 z Prahy k hranicím včetně středočeských částí by měla být podle ministerstva dopravy hotová do roku 2030, jihočeská část do roku 2026.