Před školou ve Žďáru se ve všední dny krátce omezuje vjezd. Ohlasy rodičů jsou pozitivní, někteří řidiči jsou proti

Ve Žďáru nad Sázavou zavedli novinku v dopravě – vyhradili ulici školákům. Vždy ráno před začátkem výuky do ní po dobu tři čtvrtě hodiny nesmí zajíždět žádná vozidla. Město vytvořilo pro rodiče, kteří děti vozí do školy, jen vzdálenější krátkodobá parkovací místa. Z těch žáci bezpečně do školy dojdou pěšky. Mezi rodiči projekt sklízí úspěch, majitelé firem v okolí ale s takovým omezením nesouhlasí.