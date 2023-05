Olomoučtí radní chtějí postavit místo staré „plecharény“ novou multifunkční halu

Od postupu olomouckých hokejistů do extraligy v roce 2014 prošla takzvaná „plecharéna“ řadou úprav, nové jsou mantinely nebo střecha. „V současné chvíli licenční podmínky splňujeme, nicméně komfort pro diváky není takový jako v nových halách. Týká se to teploty, obslužnosti diváků,“ říká generální manažer HC Olomouc Erik Fürst.

Roky se řeší, jak to změnit. Radní se zabývali analýzou, která posuzovala tři návrhy. Opravit současný stadion, postavit za městské peníze nový, nebo kývnout na nabídku soukromého investora, který chce vybudovat multifunkční arénu v areálu bývalých vojenských opraváren. Politici upřednostnili třetí možnost, na kterou by město přispívalo.

Variantu doporučila srovnávací analýza

Podle primátorova náměstka Miloslava Tichého (ANO) radní schválili postup, který jim srovnávací analýza doporučila. „Analýza doporučuje jako nejvýhodnější variantu spolupracovat na výstavbě multifunkční haly se soukromým investorem v lokalitě Velkomoravská. I když hlasování v radě nebylo jednoznačné, většina se k tomuto návrhu připojila,“ uvedl.

„Je v tuto chvíli na stole nějaká nabídka fixního příspěvku. Kolem 37 milionů korun ročně po dobu třiceti let,“ řekl náměstek primátora Olomouce Tomáš Pejpek (ProOlomouc).

„Neexistují vhodné dotační tituly, ze kterých bychom mohli čerpat na stavbu multifunkční haly potřebné finance. Zároveň jsme nechtěli město, navíc v době nevýhodných úrokových sazeb, zatížit vysokým úvěrem na financování stavby nové haly ve vlastní režii. Třetím významným kritériem je fakt, že o společný projekt nadregionálního významu nestojí Olomoucký kraj,“ dodal primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Hlasování radních bylo těsné

Podle informací České televize rozhodla rada těsným poměrem šest ku pěti. Pro hlasovali jen radní z hnutí ANO. O budoucnosti zimního stadionu rozhodnou už za dva týdny zastupitelé. I v tomto případě se očekává velmi těsné hlasování.

„Jsme velice rádi, že pozitivně vyhodnotili naši nabídku. Nicméně až do rozhodnutí zastupitelstva se nebudeme dále vyjadřovat,“ poznamenal mluvčí investora Petr Hlávka. Důvodem je nejistota.

Zastupitelé totiž nemusejí doporučení rady vyslyšet. To už na sociálních sítích avizoval třeba předseda koaličního hnutí spOLečně Robert Runták. „Máme velké obavy z toho, že vstup do tohoto projektu může znamenat pro město nepřiměřenou finanční zátěž,“ napsal.

Podobně to vnímají i další koaliční partneři. Nejasný je zatím i postoj opozice. „Dostali jsme tu analýzu včera (v úterý) večer. Zjistíme, co v ní je, jaké jsou možnosti. V současné chvíli nedokážeme vůbec tuhle situaci rozklíčovat. Řekl bych, že je to posun tématu do třetího volebního období,“ poznamenal opoziční zastupitel z klubu SPOLU Štěpán Kellner (KDU-ČSL).

Pokud by zastupitelstvo nakonec návrh podpořilo, vedle haly by vznikla ještě druhá ledová plocha. A u současného stadionu možná ještě třetí. To by pokrylo zájem sportovců a veřejnosti. Stavět by se mohlo začít za dva roky.