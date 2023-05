Ostravané si na městské „metro“ ještě počkají, dopravní podnik čeká hloubkový audit

Na jedné straně nové vedení radnice a na té druhé projekty vedení bývalého. Stačily dva týdny od zvolení nového primátora a jeho náměstků a už se původní plány přepisují. Tentokrát jde o velmi diskutovaný plán ostravského metra, tedy nového řešení tramvajových linek.

„Je třeba to vykomunikovat s veřejností, s městskými obvody. A je třeba dotáhnout některé věci, které zatím domyšlené nejsou, což jsou například přestupní uzly,“ vyjmenovává Semerák.

„Jsme rádi, že náš cíl vybudit diskuzi ohledně změn linkového vedení se naplňuje. To, že ta debata probíhá, je naprosto legitimní a logické a my se na to těšíme a věříme, že najdeme společný konsensus,“ neztrácí optimismus ředitel ostravského dopravního podniku Daniel Morys.

Hloubková kontrola dopravního podniku

Plán na zefektivnění a zeštíhlení tramvajové dopravy ve městě zatím definitivně zavržený není. Vedoucí dopravního odboru ale požaduje jeho dopracování do posledních detailů. Semerák odhaduje, že by se vše mohlo posunout na začátek příštího roku.

A noví radní Ostravy si chtějí také do detailu prostudovat fungování přepravní společnosti. Z městské kasy do ní totiž ročně proudí velká část městského rozpočtu. Hloubková kontrola dopravního podniku by podle Semeráka měla začít do letních prázdnin. Výsledky by pak měly být známé nejpozději do konce roku.

„Připravujeme zadání forenzního auditu, který nám má odhalit hospodaření dopravního podniku zejména ve vazbě na jeho výdaje v posledních třech, čtyřech letech. Protože ta dotace, kterou město poskytuje, vyrostla v řádech několika set milionů,“ přibližuje radní.