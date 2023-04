Kvilda chce zastavit neřízenou výstavbu apartmánů, připravuje nový územní plán

Roztroušená zástavba byla v polovině minulého století pro šumavské obce i Kvildu typická. V poledních letech domů, ale především apartmánů přibylo. Obec má sto třicet obyvatel, v letní a zimní sezoně je jich až patnáctkrát víc. Kvůli výstavbě už nestačí ani kapacita místní čistírny odpadních vod.

„U staveb, které se teprve připravují, musela obec pozastavit udělování stavebních povolení. Není schopna zajistit čištění odpadních vod,“ řekla místostarostka Kvildy Zdeňka Křenová (nestr.). K současné zástavbě přibyde dalších asi deset domů. Povolení vydalo ještě bývalé vedení obce.

Současný územní plán téměř nic nereguluje

Současný územní plán je z poloviny devadesátých let. „Nemá téměř žádné regulační prvky. My podle toho územního plánu víme, že to je parcela k výstavbě něčeho, ale už tam nemáme nástroje k tomu, jak říct, kolik té plochy může být zastavěno, jak velký dům a podobně,“ vysvětlila místostarostka.

Nový plán by měl neřízenou výstavbu zastavit. A o jeho podobě budou rozhodovat i místní obyvatelé.