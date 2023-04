Oprava lázní za miliardy bez soutěže rozzlobila plzeňské architekty. Vyzvali kraj ke změně

Podle kraje je vše v pořádku

Plzeňský kraj ve výběru architekta bez soutěže problém nevidí. Pro samotnou opravu zchátralých místností vybral metodu design and build – tedy navrhni a postav. Kraj věří, že to rekonstrukci urychlí. „Postupujeme jednoznačně podle zákona a podle pravidel,“ komentoval hejtman Rudolf Špoták (Piráti).

„Desing and build jsme zvolili proto, že v této chvíli máme platná stavební povolení – jak na stavbu, tak na demolice. To je to, co umožní zahájení výstavby zhruba o rok dříve, než kdybychom šli klasickou cestou,“ sdělil jednatel Kulturního centra Plzeňského kraje Hynek Gloser.

Marovič a Klíma jsou ale přesvědčeni o tom, že na takový charakter stavby, jako je Západočeská galerie, se tato metoda nepoužívá. „Je to spíše metoda pro průmyslové stavby,“ dodali.