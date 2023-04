Přivezla jsem babičku domů, řekla Ann Altmanová při předání obrazu židovskému muzeu v Brně

Obraz zachránila vychovatelka matky Ann, Edity. V šedesátých letech ho její syn, muzikolog Jiří Fugač, přivezl do Anglie a předal rodině. „Teď mám čtyři vnoučata a jsem jejich babička Annie, stejně jako toto byla má babička Annie,“ ukázala na obraz pětasedmdesátiletá vědkyně. S přibývajícím věkem se rozhodla, že svůj rodinný odkaz předá do péče muzeí. O brněnském Mehrinu se dozvěděla díky Facebooku.

Annina babička byla dcerou Rudolfa Wotzilky, zakladatele a majitele pivovaru na okraji Znojma. Annie Wotzilková se provdala za Emila Löwyho, původem ze Slavonic, který vlastnil mlýn ve Znojmě. V Brně si manželé nechali postavit dva domy v Botanické ulici, kam se v roce 1938 po obsazení Znojma nacisty přestěhovali. Když Brno přestalo být bezpečné, přestěhovali se do Prahy a podařilo se jim zařídit útěk dětí do Británie. Jim se už utéct nepodařilo. Emil zemřel v lodžském ghettu a Annie byla zavražděna v Osvětimi.

Ann Altmanová oslovila muzeum letos v únoru s tím, že má portrét své babičky Annie Wotzilkové, po které dostala jméno, a chtěla by jej muzeu věnovat. „Přivezu babičku domů,“ řekla s tím, že by chtěla, aby se portrét vrátil na Moravu, do babiččiny vlasti.

Nové muzeum

„Je to určitý druh partnerství. My jako odborníci můžeme rodině poskytnout genealogická data, výzkum místních archivů, do kterých by se jim obtížně kvůli jazykové bariéře dostávalo,“ vysvětlila historička Táňa Klementová.

Podobné příběhy jako ten rodiny Annie Wotzilkové představuje muzeum už nyní. V plánu je ale nová budova z dílny japonského architekta Kengo Kumy na místě stávajícího parkoviště před hotelem Grand. Moravské židovské muzeum za víc než miliardu korun by se tady mělo začít stavět zhruba za čtyři roky.