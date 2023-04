Nemocnici v Sušici by mohl provozovat kraj, schválili zastupitelé

Nemocnice se zhruba dvěma sty zaměstnanci se dlouhodobě potýká s personálními i finančními problémy. Nyní tam není žádná akutní péče. Lůžková chirurgie nefunguje přes dva roky a od února je zavřené i interní oddělení. Z lůžkových kapacit je v provozu jen léčebna dlouhodobě nemocných s osmdesáti obsazenými lůžky, dále je tam nonstop chirurgická ambulance a první pomoc, rehabilitace a laboratoře.

„Navrhuji desetiletý pronájem, nebo výpůjčku, aby se zjistilo, v jakém rozsahu je možné krajem tu nemocnici provozovat,“ řekl opoziční zastupitel a senátor Vladislav Vilímec (ODS). Chápe, že je vedení města opatrné, když nezná rozsah péče, kterou by tam kraj garantoval. Rizikovost převodu by podle něj mělo posoudit ministerstvo vnitra nebo financí, řekl. Vilímcův protinávrh ale zastupitelé neschválili.

Nemocnice v komatu

Převod majetku do vlastnictví kraje doporučila pracovní skupina vytvořená pro možné začlenění Sušické nemocnice s.r.o. do skupiny Nemocnice Plzeňského kraje, do níž patří čtyři akutní nemocnice a dvě lůžková zařízení následné péče.

„Dnes (v pondělí) jsme schválili záměr, že kraj je připraven převzít nemovitosti i provoz nemocnice, a to bezúplatně, formou darování. S tím, že v této chvíli tam nejsme schopni garantovat rozsah zdravotní péče. To by bylo předmětem až následného jednání, pokud město tento záměr schválí,“ sdělil Hais, který je také zastupitelem Sušice.

Převzetí směřuje k 1. lednu 2024. Do té doby by kraj nechal zpracovat personální, ekonomický, provozní a výkonnostní audit a znalecké posudky movitého a nemovitého majetku. „Teprve pak bychom mohli říct, jakou péči jsme tam schopni zajistit,“ uvedl Hais. Podle něj má nemocnice zatím dostatek středního personálu, ale kriticky chybí lékaři, aby se mohla obnovit akutní lůžková interna, což by kraj do budoucna uvítal, zejména proto, že současný stav zahlcuje nemocnice v Klatovech a také ve Strakonicích.