Případ napadení na koupališti v Dubí se vrací do Teplic, rozhodl odvolací soud

„Uvidíme, jak to dopadne. Nikoho jsme nezmlátili, takové věci neděláme,“ řekl po hlavním líčení jeden z obžalovaných Radek Čonka. „Soud rozhodl v souladu s naším návrhem, takže na naší straně spokojenost,“ uvedl obhájce obžalovaného Romana Dunky Miroslav Pleva.

Teplický soud musí podle rozhodnutí odvolacího soudu doplnit dokazování především o výslech některých svědků a provést znovu takzvanou rekognici nebo-li ztotožnění pachatelů činu, a to na základě fotografií nebo na místě.

„Já si neumím představit, že v tuto chvíli s odstupem pěti let se bude provádět nějaký neodkladný neopakovatelný úkon rekognice,“ uvedl Pleva. Podle něj i výpovědi svědků budou do jisté míry ovlivněny tím, co zaznělo u soudu. Přiklání se k tomu, aby teplický soud obžalované zprostil viny.

Odvolací soud rozhodl podle státní zástupkyně Kateřiny Veselé správně. „Odvolací soud vyhověl především (státnímu zastupitelství) v tom, že je potřeba to dokazování doplnit a znovu se věnovat právní kvalifikaci, mám na mysli pokusu zločinu těžkého ublížení na zdraví a rasové pohnutce,“ uvedla Veselá.

Dva obžalovaní měli jít na rok do vězení

Muž utrpěl středně těžké zranění. Okresní soud v roce 2021 rozhodl, že Jiří Demeter a Roman Dunka půjdou za úmyslné ublížení na zdraví ve spolupachatelství a výtržnictví na rok do vězení s ostrahou. Oba se odvolali.

Další účastníci konfliktu, obžalovaní Michal Dunka a Radek Čonka, dostali podmínku na dva roky. Žaneta Dunková dostala podmínku na 18 měsíců za výtržnictví a nebezpečné vyhrožování a peněžitý trest, zproštěna byla obžaloby z dalšího skutku. Rostislav Drška se podle okresního soudu žádného protiprávního jednání nedopustil.

Původně byla šestice obžalovaná z pokusu o těžké ublížení na zdraví, hrozil jim až desetiletý trest.