S-centrum v Hodoníně po tornádu nikdo schválně neničil. Žalobce případ odložil

Pětadvacátého června 2021 hasiči i personál S-centra v Hodoníně sledovali jen těžko představitelnou spoušť. „Ze všech stran je ten náš domov prakticky zdevastovaný,“ zoufal si tehdy ředitel hodonínského S-centra Václav Polách.

Podle nevládní organizace Transparency International ale zkáza pokračovala. Nařkla vedení kraje, že chtělo podle statika ještě použitelnou budovu nechat úplně zchátrat a zbourat. Padlo kvůli tomu dokonce trestní oznámení.

„Toto oznámení jsme nepodali na nikoho konkrétního, ale je patrné, že mířilo na vedení S-centra a další zúčastněné osoby. Mohlo docházet k ničení majetku, ke kterému vůbec nemuselo dojít, nějaký majetek se mohl ztratit. Měli jsme podezření na pojistný podvod,“ vysvětlil právník Transparency International Jan Dudák.

Nic nezákonného

Vedení kraje jakékoli pochybení odmítalo. Policie a okresní státní zastupitelství v Hodoníně se věcí zabývaly od loňského května. Nakonec se neprokázalo nic nezákonného. Kraj ústy své mluvčí Aleny Knotkové vzkázal, že rozhodnutí respektuje a vítá.

Kraj se dlouho rozhodoval, co bude s tornádem poničenou budovou dál. Původně měla jít k zemi. Zhruba po roce se kraj rozhodl, že ji přeci jen opraví. Jinak by totiž nedostal od státu dotaci na stavbu dalšího domova pro seniory v nedalekém Rohatci. „V letošním roce budeme vyřizovat stavební povolení, s rekonstrukcí začneme v roce 2024, hotovo by mohlo být v roce následujícím,“ nastiňuje Knotková.

Cena za opravu domova by měla být zhruba půl miliardy korun a první klienti by se tam mohli vrátit přibližně za tři roky.