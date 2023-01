Desítky psů štěkají a páchnou, stěžují si sousedé na chov v Komíně. Zajímají se o něj veterináři i policisté

Sám majitel uvedl, že se k ní vyjádřit nemůže. „Mám zákaz s kýmkoli komunikovat. Podepsal jsem papír o mlčenlivosti, a dokud se to nevyřeší, to nemohu komentovat,“ poukázal.

Sousedé chovatele podezírají, že psy prodává na nelegální zápasy. To on však odmítá. Situací ohledně chovu se od roku 2017 opakovaně zabývá i městská část. Starostka Milada Blatná (Zelení) se domnívá, že je chov příliš velký. „Dle mého názoru není rozhodně bezpečné, aby tam takové množství psů tohoto plemene bylo,“ poznamenala. Sama by uvítala, kdyby chov některých plemen ošetřil zákon.