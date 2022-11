Při skladování vyhořelého jaderného paliva by mohla posloužit látka známá jako kočkolit. Vědci to testují

Štola Josef vznikla v osmdesátých letech jako průzkumné dílo na ložiska zlata. Skýtá osm kilometrů chodeb desítky metrů pod povrchem.

Podle odborníků jde o ideální místo, kde se dají testovat technologie pro ukládání silně radioaktivního odpadu. Velkou část štoly totiž tvoří velmi tvrdé a odolné žulové horniny takzvaného krystalinika. „Krystalinikum je jednou z potenciálních geologických formací pro budoucí hlubinné úložiště,“ uvedl vedoucí Centra experimentální geotechniky Českého vysokého učení technického v Praze Jiří Šťástka.

Chránit okolí před únikem radioaktivity bude nejen hornina a samotný kontejner, ale i vrstva bentonitu okolo něj. „Bentonit je přírodní materiál, jedná se o jíl. Když se k bentonitu dostane vlhkost, tak začne bobtnat a utěsní všechny pracovní spáry a vytvoří takovou nepropustnou obálku,“ vysvětlila mineraoložka a geochemička ze Správy úložišť radioaktivních odpadů Irena Hanusová.

Místo vyhořelého paliva vědci v experimentu využili topidlo. Simulovalo vysokou teplotu, kterou bude palivo i po uložení stále mít. Topidlo obklopují bentonitové bloky. V kontaktu s nimi bylo celých deset let devadesát stupňů Celsia. To je maximální teplota, která by měla nastat i v budoucím hlubinném úložišti – až bude v kontejneru vyhořelé jaderné palivo.

Odborníci nyní budou zjišťovat, jak moc se změnily vlastnosti obalu po letech testování. Zajímá je také to, jaké mikroorganismy v bentonitu žijí. „Jestli dokáží svůj potenciál proměnit v riziko a tím urychlit biokorozi, anebo naopak ji třeba i trochu utlumit,“ přiblížil Martin Pusztai z katedry chemie Technické univerzity v Liberci.

Výsledné úložiště bude nejméně pět set metrů pod povrchem. Zatím jsou vytipované čtyři oblasti. O finálním místě by se mělo rozhodnout do deseti let.