Družstvo Svatopluk musí zaplatit 18,2 milionu korun za užívání domů v Horoměřicích, potvrdil soud

„Tato věc je opravdu smutná v tom, že tady proti sobě stojí různé subjekty, které byly podvedeny H-Systemem, ať už se jedná o družstevníky z družstva Svatopluk nebo z těch, co se přihlásili do konkurzního řízení, ale i těch, co se do konkurzního řízení nepřihlásili,“ řekl soudce Vladimír Soukup.

Soudce také řekl, že preferovat jednu skupinu proti druhé je nešťastné řešení. „Situace ale nastala taková, jaká je, a proto je třeba se k ní postavit,“ doplnil.

Monsport družstvo žaloval o zaplacení celkem 22 milionů korun za nájemné za byty a pozemky. Soudy už mu pravomocně přiznaly milion korun za pozemky pod řadovými domy. Za nájemné osmi staveb, v nichž je zhruba šedesát bytů, kterých se jednání soudu týkalo, požadoval Monsport asi 21 milionů korun. Podle Junka Monsport družstvo žaluje i o dalších dvacet milionů korun za období od roku 2019.