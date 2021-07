Klienti H-Systemu se dočkali vlastního bydlení. Po třiadvaceti letech odkoupili 55 z 60 bytů

Přes dvacet let bez jisté střechy nad hlavou a roky soudních sporů. Obavy v Horoměřicích vystřídal alespoň částečný klid bez strachu z vystěhování. Rodina paní Vašinové bydlí v bytě 2 + kk. Po začátku kauzy se jim narodili dva synové. Staršímu je dnes už 19 let. Byt si teď zhruba za tři miliony korun odkoupili od konkurzního správce. „Na jednu stranu je to moc pěkný pocit, na druhou stranu trošku křivda, že to musíme platit potřetí, vlastně až do důchodu,“ uvádí Vašinová.

Prodej bytů zkomplikovaly spory uvnitř bytového družstva Svatopluk. Jeho členka podala vylučovací žalobu s tím, že družstvu patří silnice a noví majitelé bytů si nemohou do katastru zapsat věcná břemena pro jejich užívání. „V tu chvíli jsme vystřízlivěli a věděli jsme, že SBD Svatopluk s námi nemá čestné úmysly,“ říká Vašinová.

Vlastníci jednotek tvrdí, že jim družstvo zkomplikovalo jednání s bankami o úvěru. „To je pravda, některým lidem se to může zkomplikovat. Já si myslím, že se to ale dá nějakým způsobem vyřešit,“ říká předseda SBD Svatopluk Martin Junek.



Správce požaduje po družstvu Svatopluk 30 milionů korun

Výtěžek z prodeje bytů chce správce rozdělit mezi všechny klienty H-Systemu, kteří se svou pohledávkou přihlásili do konkurzního řízení. „Byl bych velmi rád, kdyby se to po 21 letech ukončilo, ale mám obavu, že to kroky družstva Svatopluk nedovolí,“ míní správce konkurzní podstaty společnosti Josef Monsport.

Téměř žádnou škodu lidem nenahradil odsouzený zakladatel firmy Petr Smetka. Před třiadvaceti lety klienty ujišťoval, že o peníze nepřijdou. „Rozhodně popírám, že podnikání společnosti H-System je podvodné a že firma definitivně krachuje,“ říkal v roce 1997 Smetka.

Kauza H-System ale ještě zdaleka nekončí, už na konci července bude soud pokračovat v projednávání žaloby konkurzního správce, který po družstvu Svatopluk požaduje zhruba 30 milionů korun jako bezdůvodné obohacení.