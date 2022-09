Do volební místnosti v ostravském Muglinově nepřišel za dva dny nikdo. Radnice chce okrsek zrušit

Přestože k volbám v Ostravě přišla více než třetina voličů, ve volebním okrsku v Ostravě-Hrušově nevolil nikdo. Urna ve volební místnosti, kterou před pár lety radnice přesunula do sousedního Muglinova, zůstala prázdná.

„Volební účast v této lokalitě bývala nízká i při předchozích volbách,“ řekla mluvčí radnice Slezské Ostravy Jana Pondělíčková.

Voleb do Poslanecké sněmovny se ve volebním okrsku zúčastnilo loni pět voličů, krajských voleb předloni čtyři. „Jsme už na to z posledních let zvyklí. Lidé se odstěhovali, ale nechali si tady trvalé bydliště,“ potvrdil starosta Slezské Ostravy Richard Vereš (ANO).