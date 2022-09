Znečišťuje koksovna ostravský vzduch? Závěry studie si město i firma vykládají rozdílně

Kouř z koksovny v Ostravě-Přívoze je často vidět i cítit z velké dálky. Už sto let je jejím sousedem Základní škola Gebauerova. „Pokud přijíždíte do zaměstnání a jedete prostorem, kde vnímáte nějaký zápach, není to příjemné. Ale není to každý den,“ řekla ředitelka školy Radka Hanusová.

Základní škola Gebauerova stojí asi půl kilometru vzdušnou čarou od koksovny, přesto patří mezi místa, kde studie odhalila největší vliv provozu na ovzduší. V případě znečištění benzo(a)pyrenem z koksovny jde o třetinu ročního limitu v Ostravě. Zda jde o výrazné znečištění, na tom se město a firma neshodnou.

Koksovna v Přívoze dokonce studii považuje za výhru. „Dle rozptylové studie je náš příspěvek v řádu jednotek procent, a to jenom u některých měřených látek,“ uvedl mluvčí Jindřich Vaněk.

Město naopak podíl závodu na množství benzo(a)pyrenu v ovzduší v okolí považuje za značný. „V tuto chvíli je aktuálním krokem analýza zdravotních rizik, která bude k dispozici v závěru října letošního roku,“ informovala mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná.