Hradecká univerzita za 216 milionů opravila budovu filozofické fakulty. Práce trvaly dva roky

„Jsem moc rád, že se podařilo rekonstrukci dokončit tak, aby nový semestr odstartoval bez problémů, v novém, čistém a moderním zázemí historické budovy. Kompletní rekonstrukce interiéru trvala dva roky a vyšla na 216 milionů korun,“ uvedl rektor UHK Kamil Kuča. Podle něj jde pro školu o jednu z největších investic.

Dotace ministerstva školství činila zhruba 170 milionů, z vlastních prostředků univerzita zaplatila 38 milionů korun. Za tyto peníze stavbaři opravili střechu, provedli změny vnitřních dispozic, sanaci zdiva, omítek a kleneb, včetně sanace půdní vlhkosti ve sklepních prostorách a další věci. Za budovou na dvoře postavili několikapatrovou přístavbu.

Při opravě pomohly historické fotografie

„Součástí rekonstrukce byla i výměna střešní krytiny, která respektovala ráz budovy z historických fotografií, stejně jako ostatní zásahy do budovy. Protože budova byla postavena v roce 1900, právě díky fotografiím se podařilo přijít na to, že původní dominantou budovy bylo zlaté zábradlí v horní části průčelí budovy. I to se podařilo s finančním přispěním města Hradec Králové realizovat,“ řekl kvestor UHK Aleš Klicnar.