Začíná stavba Dvoreckého mostu. Spojí Prahu 4 a 5

Vítězný návrh Dvoreckého mostu vybralo už předchozí vedení magistrátu, a to v roce 2018.

Trať na Dvoreckém mostě pomůže podle ředitele podniku rovněž při mimořádných situacích či výlukách, neboť nyní se nejblíže přes řeku dostanou přes Palackého most. Další význam pak nabude ve chvíli, kdy vznikne zamýšlená trať Jeremenkovou a přes Olbrachtovu dále na Pankrác.

Most umožní propojit tramvajemi tratě vedoucí od Barrandova a Modřan. Jezdit po něm budou také autobusy. „Význam (mostu) pro dopravní podnik (DPP) je zásadní. Budou po něm jezdit tramvaje a měly by jej používat i autobusy, což může významným způsobem odlehčit Barrandovskému mostu, kde v minulosti autobusová doprava kvůli hustotě automobilové dopravy měla poměrně zásadní problémy,“ řekl generální ředitel DPP Petr Witowski.

Dopravní omezení

Řidiče i cestující v MHD čeká kvůli výstavbě několik omezení. V Podolí bude dočasně zrušeno parkování asi na šedesáti metrech. Na jaře 2023 by pak měl být provoz omezen na nábřeží, kdy bude DPP budovat odbočku k mostu. Výluka by měla trvat asi čtrnáct dní a pravděpodobně začne o jarních prázdninách v Praze 4. Na smíchovské straně bude zřejmě ve směru od Barrandovského mostu omezeno odbočení ze Strakonické do Nádražní ulice. Autobusy MHD tak budou muset tento úsek objíždět.

Podobu prostoru pod mostem zpracoval výtvarný umělec Krištof Kintera. Součástí projektu jsou mimo jiné kavárna, pikniková zóna a Kinterova autorská socha.

Označení Dvorecký most je pracovním názvem. Scheinherr už dříve navrhl, aby most nesl jméno po zesnulé bývalé ministryni zahraničí Spojených států Madeleine Albrightové. O finálním jménu se bude jednat.