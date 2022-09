Po sobotní nehodě kolotoče v Havířově zůstávají v nemocnici dva zranění

Ve Fakultní nemocnici Ostrava lékaři ošetřili sedm účastníků nehody. „V současné době v naší péči zůstávají už jen dva pacienti. Jeden dospělý a jedno dítě. Jejich zdravotní stav je stabilizovaný,“ řekla mluvčí nemocnice Petra Petlachová. Dodala, že ostatní už byli propuštěni do domácího léčení. V havířovské nemocnici skončilo devět zraněných. Někteří nemocnici opustili už v sobotu. „Poslední jsme propustili v pondělí,“ uvedla Nemocnice Havířov Irma Kaňová.

Neštěstí se stalo v sobotu okolo 15:15 v centru Havířova. Atrakce, jakási extrémnější verze řetízkového kolotoče nazvaná Rotating Tower, přestala fungovat a reagovat na ovládací prvky. Konstrukce, která vyvezla sedačky do výšky asi patnáct metrů, začala nečekaně a nekontrolovaně klesat k zemi. Přitom se zavěšené sedačky s návštěvníky i nadále točily. Lidé proto naráželi do zábradlí pouťové atrakce a do okolo stojích překážek. Provozovatelem kolotoče je třiapadesátiletý muž z Prostějovska.

Primátor města krátce po nehodě předčasně ukončil Havířovské slavnosti, které se ve městě konaly od pátku. Lunapark byl součástí jejich doprovodného programu. Část sobotního odpoledního programu se tak už nemohla uskutečnit. Nevystoupila například kapela Kabát či zpěvačka Lucie Bílá. Akci pořádalo Městské kulturní středisko Havířov, což je městská organizace.