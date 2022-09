Ředitelem Fakultní nemocnice Hradec Králové se stal kardiolog Aleš Herman

V následujících dnech má v plánu seznámit se s nejbližšími kolegy a postupně začne navštěvovat jednotlivá pracoviště. „V první řadě si nechám udělat popis a analýzu stavu, budu chtít vše, co se tady odehrálo, odehrává a odehrávat má, abych si udělal startovní a cílovou čáru. Proběhnou audity hospodaření, investic a personálií. Na základě výsledků těchto auditů přistoupíme k dalším krokům,“ popsal Herman.

Aleš Herman zvítězil ve výběrovém řízení vyhlášeném ministrem zdravotnictví. V posledních třech letech působil ve zdravotnické skupině Agel. „Vracím se po letech do hradecké nemocnice, kde jsem po absolvování fakulty začínal pracovat jako lékař. Ve funkci ředitele chci zužitkovat všechny zkušenosti, které jsem při řízení státních i zdravotnických zařízení získal, k dalšímu rozvoji nemocnice,“ řekl Herman.

Modernizace chirurgie

Připustil také změny ve vedení nemocnice, ředitel má 11 náměstků. „Je pro mě lepší, když by byl počet náměstků menší a byly jim podřízeny jednotlivé úseky tak, abych měl užší vedení. Zařídím se podle daných auditů,“ řekl Herman.

Nové chirurgické centrum hradecké FN patří mezi strategické investice ministerstva zdravotnictví. Projekt počítá s přístavbou k Pavilonu akademika Bedrny a jeho modernizací. Modernizace chirurgie by měla podle dřívějších odhadů vyjít na dvě a půl miliardy korun, čtyřicet procent nákladů zaplatí stát. Modernizací vznikne v hradecké FN jeden z největších operačních traktů v Česku.

Nový ředitel hradecké fakultní nemocice se chce zaměřit také na další plánované investiční akce, například na modernizaci infekční kliniky za původně odhadovaných 643 milionů korun. „Jde o velmi ambiciózní projekt, nepochybně bude stát za to, aby se znovu prošel, protože je tam nárůst objemu financí a měl by být financován z evropských fondů. Je třeba provést aktualizaci všech čísel a parametrů, které s tímto projektem souvisí. Ekonomická situace se mění z měsíce na měsíc, takže aktualizaci si to jednoznačně zaslouží,“ řekl Herman.