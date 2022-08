Rekonstrukce budovy hlavního nádraží v Českých Budějovicích se prodraží o desítky milionů

Rekonstrukce měla původně stát 689 milionů korun. Už nyní je jasné, že částka bude minimálně 755 milionů korun. „Navýšení způsobily vícepráce, které jsme museli dělat kvůli degradaci velkých částí objektu. To nejhorší máme za sebou a určitě už neočekáváme takové prodražení jako doposud. Předpokládáme, že by se cena mohla navýšit ještě o desítky milionů korun, ale už nepůjde o stovky milionů,“ vysvětlil ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Důležitý železniční uzel

České Budějovice by se mohly stát důležitým železničním bodem. „Uvědomujeme si, že současný stav není pro cestující komfortní. Snažíme se, aby se rekonstrukce nijak výrazněji neprotahovala. Chceme všem poskytnout prostředí odpovídající 21. století,“ uvedl ředitel.

Nádraží v Českých Budějovicích, jehož budova je památkově chráněná, patří k vytíženým. V posledních letech se díky modernizaci čtvrtého koridoru zkracuje doba cesty do Prahy. Vlaky teď zvládnou zhruba 150 kilometrů dlouhou trasu za dvě hodiny, v budoucnu by to mělo být za 90 minut. České dráhy obnovily před časem expresy do Lince a nádražím za standardního provozu procházejí i tisíce turistů, kteří míří na Šumavu a Lipno nebo jedou sjíždět řeku Vltavu.