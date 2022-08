Kvůli sázkám zpronevěřil firemní ekonom 300 milionů korun. Soud mu potvrdil osmiletý trest

Obhajoba apelovala na soud, aby zvážil uložení trestu propadnutí majetku. Podle obhájce by měl soud přihlédnout ke specifiku případu, k tomu, že nedošlo k osobnímu obohacení obžalovaného a také k tomu, že výchovný dopad uloženého trestu by mohl být na obžalovaného zcela opačný. Podle žalobce naopak pro uložení majetkových trestů byly splněny všechny podmínky jako je závažnost trestného činu, jeho okolnosti i poměry pachatele.

Sukup argumentoval tím, že uložením majetkových trestů bude trpět bývalá manželka a jeho rodina. Zajištěny mu totiž byly nemovitosti či pozemky ve velkém rozsahu. „Argumentace v tomto ohledu je zcela lichá,“ konstatoval předseda senátu Ivo Lajda. Podle něj krajský soud dospěl ke správnému rozhodnutí, aby případný prodej majetku z uložených majetkových trestů byl v režii státu.

Docílit by se tím mělo toho, aby byl prodán za maximální tržní cenu, která by mohla v nejvyšší míře sanovat škodu poškozené firmy. „Bylo by nemorální, aby z tohoto majetku byly sanovány potřeby jiných osob než poškozeného,“ upozornil Lajda.

Na nezákonné transakce nepřišli ani auditoři

Podle obžaloby Sukup od roku 2012 do počátku loňského roku manipuloval s účetnictvím fulnecké firmy VVM-IPSO a převáděl z ní hlavně na svůj účet milionové částky. Peníze používal na on-line sázky nebo na chod fulneckého fotbalového klubu, v jehož vedení dodnes působí na pozici místopředsedy.

Účetnictví zkresloval obratně, na jeho nezákonné transakce nepřišli ani auditoři. Během let z účtu převedl podle obžaloby 288,4 milionů korun. Přibližně třetinu průběžně na účet firmy vrátil. Reálná škoda, jež společnosti vznikla, dosahuje přes 197 milionů korun, kterou nechal soud obžalovanému uhradit.

Sukup, který ve strukturách společnosti, která se specializuje na komplexní strojírenskou výrobu určenou hlavně pro export a zaměstnává 240 lidí, fungoval až do počátku loňského roku jako hlavní ekonom či finanční ředitel, se k činu přiznal. U krajského soudu prohlásil vinu a souhlasil s právní kvalifikací, jeho prohlášení viny následně soud přijal. Vzhledem k mimořádně vysoké škodě však soud nemohl přistoupit k mimořádnému snížení trestu pod hranici trestní sazby. Uložil mu trest v polovině sazby a zařadil ho do mírnějšího typu věznice.