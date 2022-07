V domě v Olšanech vybuchl zemní plyn, potvrdili hasiči. Policie nevyloučila úmyslné jednání

V rodinném domě v Olšanech u Prostějova v pondělí explodoval zemní plyn, na základě vyšetřování to ve středu potvrdila mluvčí olomouckých hasičů Lucie Balážová. Příčinu exploze vyšetřovatelé hasičů ve spolupráci s kriminalisty stále zjišťují, pomoci by jim k tomu měla expertiza nalezených částí plynového potrubí a spotřebičů. V troskách domu v pondělí zahynul sedmapadesátiletý muž. Policie nevylučuje ani jeho úmyslné jednání, dům měl brzy jít do exekuce.