Dostavba dálnice D11 k hranicím se zpozdí. Polská S3 už zatím bude hotová

„Nás to všechny mrzí, ale ta základní chyba se stala někdy v letech 2010, 2014, kdy Polsko vehementně připravovalo tyhle úseky, kde dnes staví, a my jsme přemýšleli o tom, jestli dálnici chceme, nebo ne,“ uvedl Mátl.

Část Jaroměř-Trutnov má větší zpoždění, teprve nepravomocné územní rozhodnutí. Výhled dostavby je rok 2027, původně to bylo v roce 2030. „To, že se daří zrychlit přípravu, je klíčová důležitá zpráva. A zajistíme finanční prostředky, aby se stavbou bylo možné začít už v příštím roce,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

U Královce dovedli Poláci svoji rychlostní silnici S3 snad na centimetr přesně až k hranicím České republiky. „V Polsku je stavba u konce, všechny úseky budou realizované do roku 2024,“ řekl tamní ministr infrastruktury Adrzej Adamczyk.

Zatímco na polské straně pracuje na stavbě S3 denně na čtyři sta lidí, na české je místo D11 před Lubawkou zatím jen prázdná louka. „Je to smutný pohled, děláme všechno pro to, aby dlouho netrval,“ řekl šéf Ředitelství silnic a dálnic ČR Radek Mátl.

Obce se obávají kamionů

Od 113. kilometru u Jaroměře, kde teď D11 končí, chybí dostavět k hranicím s Polskem jedenačtyřicet kilometrů. Po dřívějším zprovoznění S3 se starostové obávají vlny kamionů v obcích. „Ty náklaďáky sem přijedou a kam pojedou? No pojedou do Čech,“ poznamenala starostka Zlaté Olešnice Eva Kmiečová (nestr.).

„Kamionovou dopravu sem nepustíme, jak si možná představuje polská strana,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS). Podle ministra Kupky si provoz omezení a regulaci vyžádá.

Podobné je to s D52 u Mikulova

Stavba dálnice D52, která by měla propojit Brno s Vídní, také vázne. Na české straně je třeba dokončit 23 kilometrů, které by se napojily na již existující úsek mezi Brnem a Pohořelicemi. Kroky k zahájení stavby napadá řada spolků, soudní spory a odvolání proti rozhodnutí úředníků se vlečou už více než deset let.

Na rakouské straně přitom už řidiči po dálnici jezdí. Poslední úsek, obchvat Drasenhofenu, dokončili dělníci v září 2019. Se stavbou D52 souvisí i chystané obchvaty měst v jižní části kraje. Jako první by měla přijít na řadu výstavba obchvatu Mikulova, který má už i územní rozhodnutí. Až bude dálnice kompletně hotová na obou stranách hranice, zrychlí se cesta z Brna na Vídeň zhruba o půl hodiny.