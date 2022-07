Ohrožené rostliny na Králickém Sněžníku bude před neukázněnými turisty chránit plot

Na violku sudetskou upozorňuje po cestě na Sněžník nová tabulka. Ty nejcennější kousky na vrcholu skryli ale ochranáři za oplocení. Například jestřábník Schustlerův roste v subalpínských trávnících jen na Králickém Sněžníku a v Krkonoších. I na Sněžníku takových míst ubývá.

„Pokud se budeme bavit o ploše jednoho hektaru v kulminačním pásu od vrcholu Sněžníku, tak ubylo asi třicet procent vegetace,“ řekl terénní pracovník terénní pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny Pavel Jurka.

Ještě před třemi lety přišlo na horu padesát tisíc lidí za rok. Dnes je jich dvakrát víc. „Pozorujeme vliv intenzivní návštěvnosti. Plochy jsou kompletně vyšlapané, kompletně bez vegetace,“ poznamenal.

Tři tisíce lidí deně

O prázdninách dojde na Sněžník až tisíc lidí denně, ve špičkách je tu i tři sta lidí najednou. Dosud jim v pohybu po vrcholu nic nebránilo, jen cedule s upozorněním, že se mají držet vyznačených tras. Respektoval to ale málokdo.„Byl jsem několikrát na Sněžce a ochránce přírody chápu. Myslím, že to možná dává i smysl kvůli přírodě,“ řekl turista Vít Lazar. „Když nemají lidi rozum, tak asi se to musí dělat takhle,“ poznamenala turistka Michaela Kasparová.