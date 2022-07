Povodí Labe lodníkům v Hradci Králové výrazně zvedlo ceny pronájmů. Likvidační, stěžují si

Nová cena za pronájem břehů a plochy mola je pro šífaře na Labi studenou sprchou. Místo jedenácti mají nově platit 42 tisíc korun ročně. „Vycházím z toho, že se zdražuje v rámci inflace. Takže nechápu, jak může Povodí Labe zvednout nájem v podstatě čtyřikrát,“ kroutí hlavou Zdeněk Balský z Královéhradecké paroplavební společnosti.

„Nás k tomu vede snaha s péčí řádného hospodáře pečovat o majetek státu. Narovnáváme samozřejmě všechny smlouvy tak, aby všichni měli rovné podmínky,“ vzkazuje generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta.

Zdražila i paliva

Parníkům už třikrát zdražilo uhlí, rostou ceny palivo do motorů i dalších lodí. Jízdné plavba zvedla ze 120 na 150 korun kvůli odměnám pro personál. Ale že se letos přijde svézt aspoň deset tisíc lidí jako loni, aby hospodaření vycházelo, tím si v hradeckém přístavu jistí být nemohou.

Nové smlouvy od Povodí Labe dostalo skoro čtyři sta nájemců. Desítka nepodepsala. Například kemp u přehrady Rozkoš. Kromě nájmu musí platit dalších 700 tisíc za molo. To (provozovatel) odmítl. Molo raději odstraní.

Pro hradeckou paroplavbu je tahle sezona pětadvacátá. Rejdaři připouštějí, že může být poslední. „Může to být i likvidační, protože nevíme, jak se zachovají lidé. Je možné, že lodě tady nebudou,“ obává se Balský. „Kdyby to bylo likvidační, tak by tu smlouvu neuzavřeli,“ kontruje Šebesta.