Hodinová věž pražského Průmyslového paláce se bude opravovat na zemi. Vrátí se na ni svatováclavská koruna

Dělníci s pomocí jeřábů snesli hodinovou věž z rekonstruovaného Průmyslového paláce na pražském Výstavišti. Práce jsou součástí opravy, která zahrnuje i dostavbu levého křídla. To zničil v roce 2008 mohutný požár. Věž se od budovy takto oddělila vůbec poprvé za 130 let existence stavby. Rekonstrukce a dostavba Průmyslového paláce začala v únoru a hotová by měla být v roce 2025. Náklady na ni jsou 2,64 miliardy korun.