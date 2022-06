Moravskoslezská policie obvinila čtyři lidi z ovlivňování veřejných zakázek

Minimálně pět podezřelých zakázek v hodnotě 170 milionů korun za uplynulé dva roky prověřují kriminalisté z odboru hospodářské kriminality v Moravskoslezském kraji. Podle serveru Neovlivní.cz jednou z pěti zmanipulovaných soutěží je i rekonstrukce základní školy ve Stonavě na Karvinsku za šestnáct milionů korun.

Starosta obce Ondřej Feber (ANO) se k případu České televizi odmítl vyjádřit. Odkázal se přes asistentku na svá dřívější prohlášení. V nich odmítal jakoukoliv spoluúčast na prověřovaných zakázkách. „Nevěděl jsem, že by byla šitá někomu na míru. S nikým jsem o tom nejednal,“ řekl pro Neovlivní.cz.

Dalším podezřelým tendrem je rekonstrukce bytového domu v Havířově. I tady vedení města tvrdí, že o žádných nekalostech nemělo ani tušení. „Toto vylučuji. Protože jestli jsou mé informace správné, tak všechny rekonstrukce domů v majetku města se soutěží přes administrátora,“ uvedl primátor Havířova Josef Bělica (ANO).

Procento z ceny zakázky

Jeho výběr podle primátora podléhá striktním pravidlům. „Administrátoři jsou vybírání ve veřejných zakázkách, takže zákon hovoří poměrně jasně. A pokud vypíšete zakázku na administrátora, tak si úplně nemůžete vybrat. Prostě ho vysoutěžíte a on potom zakázku administruje,“ popsal Bělica.

Právě administrátor měl být podle policie organizátorem trestné činnosti. Toho už soud poslal kvůli možnému ovlivňování svědků do vazby. „Kriminalisté provedli několik domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Zajistili kromě jiného listinné materiály, výpočetní techniku, ale také necelé tři miliony korun v hotovosti,“ sdělila mluvčí moravskoslezských policistů Soňa Štětínská.

Další tři obviněné, muže od 45 do 48 let z Třince, policisté viní z toho, že se tendrů účastnili jako křoví. Za to měli inkasovat procento z celkové ceny zakázky. Všem za to v případě odsouzení hrozí trestní sazba od dvou do osmi let.