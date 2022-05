Policie obvinila dva lidi v souvislosti se zakázkou ostravského obvodu

Mluvčí uvedla, že kriminalisté obvinili dvě osoby ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a ze zneužití pravomoci úřední osoby. „V dané věci byly obviněny dvě osoby, z nichž ani jedna nebyla vzata do vazby. S ohledem na fázi trestního řízení bližší informace k prováděným procesním úkonům ani k identifikaci osob obviněných poskytovány nebudou,“ řekla.

Informaci, že policie zadržela Řezáče, který má na radnici na starost majetkový a bytový odbor, minulý týden potvrdil starosta obvodu Patrik Hujdus (Nezávislí). „Oslovila mě policie, že zadržela místostarostu Řezáče. Je to nepříjemná situace a čekám, co bude následovat. Vycházím z toho, že platí presumpce neviny. Nevím, co vše policie bude řešit a jak to vlastně bude,“ uvedl v pátek Hujdus.

Dodal, že netuší, s čím by zadržení místostarosty mohlo souviset. Neměl ani podezření, že by se něco dělalo špatně. „Není ale možné vidět každý detail na každém odboru. Policie si vyžádala některé dokumenty, pak proběhla prohlídka kanceláře,“ přiblížil.