Policie zadržela místostarostu ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková řekla, že policie nebude případ komentovat. „Právo informovat si vyhradilo Okresní státní zastupitelství v Ostravě,“ řekla. ČTK vyjádření mluvčí ostravských žalobců zjišťuje.

Policie si vyžádala dokumenty

„Oslovila mě policie, že zadržela místostarostu Řezáče. Je to nepříjemná situace a čekám, co bude následovat. Vycházím z toho, že platí presumpce neviny. Nevím, co vše policie bude řešit a jak to vlastně bude,“ řekl Hajdus.

Uvedl, že netuší, s čím by zadržení místostarosty mohlo souviset. Neměl ani podezření, že by se něco dělalo špatně. „Není ale možné vidět každý detail na každém odboru. Policie si vyžádala některé dokumenty, pak proběhla prohlídka kanceláře. Ta nyní není zapečetěná, je volně přístupná,“ uvedl.

Dodal, že vedení obvodu vyhodnocuje, jak bude radnice dál pokračovat a fungovat. „Je pár měsíců před volbami. Odbor umí fungovat i bez místostarosty. Nechci ale předbíhat. Pokud mám informaci, s kauzou spojen nejsem. Počkáme na další vývoj, úřad paralyzovaný není, funguje dál a lidé by měli vědět, co mají dělat,“ doplnil.