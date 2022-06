Pražané si stěžují na hluk koncertů. Nová vyhláška by mohla začít platit ještě o prázdninách

„Minulý rok nám tady podepsalo petici 715 lidí. Tady nikdo nemůže otevřít okno. Mají tady starou paní a děti, duní to jako blázen,“ popsal situaci obyvatel Chuchle Miloš Závora. I on už ale přiznává, že letos zvuk není tak výrazný jako v loňském roce.

„Máme nastavený zvukový systém. Jsou to speciálně nastavené lopatky, které centralizují zvuk jen do místa akce,“ popsal pořadatel koncertů Ledárny Braník Tomáš Staněk. To, že jsou koncerty nyní tišší, potvrdila i pražská radní pro oblast legislativy Hana Marvanová (STAN). „Problém ale bude četnost koncertů,“ dodala.

Pět koncertů za měsíc

Návrh nové vyhlášky hlavního města nyní počítá s tím, že by v areálu bylo povoleno jenom pět koncertů za měsíc. Ve všední dny do 21:00, v pátek, o víkendech a prázdninách by to mohlo být maximálně do 22:00. Připomínky k návrhu mohou dát do poloviny měsíce městské části a ministerstvo vnitra tak, aby ho zastupitelé projednali ještě v červnu. „Byli bychom rádi, kdyby to platilo už tento rok, abychom nečekali do další sezony,“ uvedl pražský zastupitel Ondřej Prokop (ANO).

Omezení by se vztahovalo jen na branické ledárny. Vyhláška by mohla začít platit od července, jenže například už v srpnu pořadatelé počítají s víc než desítkou koncertů. Stížnosti jsou i na hudební akce v Letňanech, nedávno tam například proběhl koncert německé rockové kapely Rammstein. Město tam ale zatím změny neplánuje.