Muchova Slovanská epopej najde na 25 let místo v paláci Savarin. Praha podepsala dohodu

Projekt Savarin vzniká na 1,7 hektaru velkém pozemku, po dokončení by měl propojit Václavské náměstí s ulicemi Na Příkopě, Jindřišskou a Panskou. Uprostřed má vzniknout zahrada. „Termín dokončení se očekává do tří let od zahájení stavby,“ dodal mluvčí společnosti Crestyl Ondřej Micka.

Doba trvání nájmu v Savarinu bude pětadvacet let a hlavní město bude mít opci na prodloužení nájmu jednou o pět let, a to za stejných podmínek, nedohodnou-li se město a developer jinak.

Do měsíce by měl Muchův vnuk uznat vlastnictví města

Stavba stálé expozice by měla být hotová do čtyř let od získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby paláce Savarin. Územní rozhodnutí bylo vydáno v březnu 2020, avšak zatím nenabylo právní moci. Crestyl se v dohodě podle svého mluvčího zavázal uhradit veškeré náklady spojené se stavbou výstavních prostor včetně vnitřního zařízení. Prostory vzniknou podle návrhu architektonického studia Thomase Heatherwicka ve spolupráci s Nadací Mucha.

Dohoda by měla znamenat ukončení letitého sporu mezi Johnem Muchou a hlavním městem o vlastnictví pláten. Po podpisu dohody se podle jejího znění měl Mucha zavázat do třiceti dnů uznat vlastnické právo města na plátna a stáhnout své žaloby. Praha se naopak má zavázat, že obrazy nepřemístí jinam než do vlastních výstavních prostor určených pouze pro epopej, jak si to přál malíř Alfons Mucha.