Na Českolipsku odříká nový autobusový dopravce spoje. Podle kraje jsou řidiči nemocní nebo v karanténě

ČSAD Liberec zrušila v pondělí tři ranní spoje, jeden z Nového Boru do Liberce a dva na lince Mimoň – Jablonné v Podještědí a zpět. „Omezení se týkají prozatím pondělí 20. prosince, pracujeme usilovně na tom, abychom co nejdříve zajistili dopravní obslužnost na všech linkách v plném rozsahu. Omlouváme se cestujícím za komplikace,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták (SLK).

Podle mluvčího Libereckého kraje Filipa Trdly se cestující, kterým nepřijel autobus, mohou obrátit na telefonní linky 704 702 000 nebo 488 588 788. Ty provozuje organizace IDOL, která u dopravců objednává dopravu v kraji.

Kraj vysvětluje výpadky nedostatkem řidičů v ČSAD Liberec. Jsou nemocní, případně v karanténě. Podobně omlouvala výpadky na Teplicku v sousedním Ústeckém kraji společnost ČSAD Slaný. Oba okresy mají společné to, že do nich dopravci přišli nově a nahradili jiné firmy. Zatímco však ČSAD Slaný patří do skupiny ICOM Transport a Ústecký kraj se proti ní jako objednatel dopravy může vymezit a hrozit postihy, většina akcií ČSAD Liberec patří přímo kraji. Ten podíl ve firmě koupil proto, aby měl větší kontrolu nad veřejnou dopravou a zajistil její stabilitu.