ŘSD otevřelo dálnici D7 u Panenského Týnce. Problémovou silnici rozšiřuje o dva pruhy

Dokončení úseku požadovali opakovaně starostové obcí ležících podél trasy silnice s mnoha tragickými nehodami. V roce 2009 v místě došlo k havárii, při níž zemřelo osm lidí . V březnu 2016 havaroval u Panenského Týnce autobus se školáky, kolize si vyžádala čtyřicet sedm zraněných, z toho třiačtyřicet dětí. „Naše jednotka dobrovolných hasičů vyjížděla k častým dopravním nehodám, často i k tragickým, takže doufám, že zkapacitnění to ulehčí,“ poznamenává starosta Panenského Týnce Jiří Čížek.

Obce čekaly na stavbu 30 let

Na dostavbu silnice obce podle Čížka čekaly asi třicet let. Stavba v roce 2013 vypadla z priorit ministerstva a jednu dobu nebylo jasné, zda se dálnice D7 vůbec postaví. Při hledání úspor a optimálních řešení dálničních úseků spadala D7 do nejspořivější kategorie. Spekulovalo se také o tom, že by silnice mohla být tříproudová.

Stavba podle starosty Panenský Týnec hodně postihla. „Jsme domluveni se zhotovitelem, že obec dáme postupně potom do pořádku,“ dodal Čížek.