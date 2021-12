Zrušené vánoční trhy jsou problém i pro neziskové organizace, pořádají místo nich sbírky

Prodejní výstavy v Třebíči

V Třebíči pak začaly prodejní vánoční výstavy. Své zboží v Malovaném domě a Předzámčí nabízejí trhovci, kteří měli od 10. prosince prodávat na zrušených adventních trzích. Oslovení prodejci možnost, kterou jim dalo městské kulturní středisko, vítají, pro některé to bude jediné místo, na kterém budou své výrobky a zboží před Vánoci nabízet. Prodejní výstavy se budou konat do 21. prosince, kdy měly skončit i adventní trhy.

„Jsou to prodejci dekoračního a vánočního zboží, kteří byli nasmlouvaní na adventní trhy na Martinském náměstí. Bylo plánováno asi dvacet stánků, z toho v polovině mělo být občerstvení, horké nápoje, bramboráky. To se samozřejmě nesmí prodávat, ale ti, co mají proutěné zboží, keramiku, kosmetiku a podobně, budou svoje zboží prodávat ve výstavních síních,“ řekla mluvčí radnice Irini Martakidisová.

Vděční za možnost prodeje jsou i trhovci. V Předzámčí začala vlastnoručně vyráběné háčkované vánoční ozdoby a ozdoby z korálků prodávat Alena Homolková z Třebíče. Adventních trhů se účastnila opakovaně. Své výrobky, které jako důchodkyně tvoří ve volném čase, byla zvyklá nabízet i pří vánoční výstavě v jaroměřickém zámku, která se letos neuskuteční.