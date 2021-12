V Ostravě chybí kvůli karanténě a nemocem řidiči, dopravní podnik omezí spoje

„V tuto chvíli bojujeme s absencí řidičů přesahující osmnáct procent. Není to jen o tom, že by byli nemocní samotní řidiči Často se také jedná o nákazu v jejich rodinách,“ řekla Šnoblová.

Na tramvajových linkách číslo 3 a 6 nebudou do 23. prosince jezdit vybrané spoje. „Ruší se kapacitní posílení nočních tramvajových kurzů z pátku na sobotu na linkách jezdících kolem ulice Stodolní,“ uvedla mluvčí.

Trolejbusy budou od příštího týdne do 23. prosince v pracovní dny jezdit v omezeném režimu. Cestující ho v zastávkových jízdních řádech najdou v pravé kolonce „zvláštní“. Dopravní podnik dočasně zastavuje také autobusovou linku číslo 20 a doplňkové minibusové linky číslo 91, 96 a 99.

Generální ředitel dopravního podniku Daniel Morys uvedl, že jakýkoliv zásah do provozu MHD je pro podnik vždy až poslední variantou. „Prosíme cestující o pochopení. Našim řidičům i jejich rodinám přejeme brzké uzdravení. Jakmile se do práce zase vrátí, i my se samozřejmě vrátíme k běžnému provozu a standardním jízdním řádům,“ sdělil.